توجيه مهم من مدبولي للوزراء بشأن وسائل الإعلام

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رد الفعل بعد اللقاء الذي جمعه مع عدد من القامات الفكرية الأسبوع الماضي لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، كان إيجابيًا.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أن الحكومة ستتوسع في تنظيم مثل هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن كل لقاء سيتناول قضية واحدة محددة، مما سيتيح الفرصة للتركيز عليها بشكل أكبر، والاستماع إلى عدد أكبر من الأطروحات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جميع النقاط التي أثيرت خلال اللقاء السابق قد تم تدوينها، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحويلها إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المؤتمر أظهر ضرورة توفير المزيد من قنوات التواصل مع الجمهور، حيث أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي لا يكفي دائمًا لنقل كافة ما تقوم به الحكومة.

واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أنه وجّه الوزراء بالخروج بشكل أكبر للإعلام وتقديم وجهات نظرهم، لضمان إطلاع المواطنين على المستجدات في القضايا المختلفة التي تشغل الرأي العام.