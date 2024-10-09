سويلم يشارك في فعاليات المنتدى 36 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه | صور

كتب- عمرو صالح:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع مياه النيل، والسيد المهندس مصطفى سنوسي، مدير مكتب الوزير لشؤون مياه النيل، والمهندسة هالة مصطفى بالإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل.

وبحسب بيان الوزارة، قام الدكتور سويلم بتقديم عرض توضيحي تحت عنوان "استخدام مصادر المياه غير التقليدية في إنتاج الغذاء باستخدام الطاقة المتجددة"، وذلك في ضوء التحول لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE Nexus). وأكد أهمية مشروعات التحلية باستخدام التقنيات المتطورة قليلة التكلفة، مثل استخدام الأسمدة لتقليل الملوحة وتحلية مياه صالحة للزراعة، وهي تقنية أقل تكلفة واستهلاكًا للطاقة مقارنة بعملية التحلية بالطريقة التقليدية. كما شدد على أهمية إدخال عناصر أخرى لتقليل تكلفة التحلية، مثل تعظيم الاستفادة من الرجيع الملحي الناتج عن التحلية باستخلاص عناصر يمكن استخدامها في تربية الروبيان، مما يرفع من القيمة الاقتصادية لعملية التحلية.

افتتح الأمير الحسن، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أعمال المنتدى المنعقد تحت عنوان "الميزان من أجل الإنسان والأرض: التناغم مع رابطة المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية"، مؤكدًا على أهمية المشروعات المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. وأشار إلى ضرورة توجيه التقنيات الحديثة لاستثمار الموارد المائية وتطوير سياسات مائية قائمة على التعاون بين دول المنطقة والتخطيط المستقبلي.

ويشارك في المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام، عدد 120 مشاركًا من الوزراء والخبراء ومسؤولي المياه بالمنطقة العربية والإسلامية.