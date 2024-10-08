منسق المنتدى الحضري العالمي: وجهنا دعوات لعدد من رؤساء الدول والحكومات

كتب- محمد نصار:

صرح السفير عاطف سالم، منسق المنتدى الحضري العالمي، بأن مصر ستستضيف المنتدى الحضري العالمي في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، والذي يُعتبر ثاني أهم منصة ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ.

وخلال مؤتمر صحفي، أشار سالم إلى أن مصر قد وقعت اتفاقية استضافة المنتدى في عام 2022، وستشمل فعاليات المنتدى حوارات، جلسات خاصة، وموائد مستديرة، حيث سيتم استعراض ما تحقق في مصر خلال العقد الماضي.

وأكد منسق المنتدى، أنه تم توجيه الكثير من الدعوات لرؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات على مستوى الكثير من الدول عالميا.

ويتضمن البرنامج الكثير من الفعاليات والجلسات، إلى جانب عرض أفلام حول المدن من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى خمس موائد مستديرة.

وأضاف أن اختيار مصر لاستضافة المنتدى يعكس اهتمام البلاد بالتنمية الحضرية، خاصة بعد حصول القاهرة على جائزة المنتدى سابقًا. كما أوضح أن المنتدى سيشهد تقديم تسهيلات خاصة، بما في ذلك تخصيص 100 سيارة صديقة للبيئة لخدمة الضيوف، مؤكدًا أن انعقاد هذا الحدث في مصر يعزز صورة البلاد كواحة للأمان والسلام.