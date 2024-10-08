الإماراتيون هياكلوا فول وطعمية.. لماذا يرى ساويرس أن رأس الحكمة تغير قواعد اللعبة؟

كتب- محمد عبدالناصر:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي سيغير قواعد اللعبة.

وأضاف ساويرس، خلال لقائه الإعلامي الإماراتي حامد رعاب، أن منطقة الساحل الشمالي لها وضع خاص، والطلب على الشراء هناك عالٍ جدًّا، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيجذب عملاء جدداً لمصر.

وتابع ساويرس: "مستوى الأعمال في مشروع رأس الحكمة سيكون عالي المواصفات والخدمات".

وأكد ساويرس أن المواطن الإماراتي الذي كان يذهب إلى أوروبا في فصل الصيف، سيأتي إلى مصر؛ خصوصًا أنه سيتكلم "عربي"، وسيأكل الفول والطعمية.