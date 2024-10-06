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أجواء لطيفة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

09:06 م الأحد 06 أكتوبر 2024
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين طقس معتدل الحرارة ليلًا، وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

كما حذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين كالتالي:

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