رئيس إذاعة القرآن يقدم شعائر صلاة الجمعة غدًا من كفر الشيخ

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أن يقدم شعائر صلاة الجمعة عبر أثير الإذاعة، الإذاعي إسماعيل دويدار رئيس شبكة القرآن الكرين، ويتلو القرآن، القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض"

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة، الأول من نوفمبر، هو "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.