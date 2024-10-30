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الموعد والظواهر.. تفاصيل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية - فيديو

11:08 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- محمد أبو بكر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بأمطار خفيفة يوم الخميس على غرب البلاد وتمتد الجمعة والسبت إلى باقي المناطق الشمالية بأمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت "الأرصاد، بحسب بيانها، الأربعاء، أن غدا الخميس تتأثر البلاد بتكون بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية على مناطق من "السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوب سلاسل البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري".

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس غدا تشهد استمرار سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية، وقد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق متفرقة من "السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري"، و تصل تدريجيًا للداخل لتؤثر على مناطق من "جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب سلاسل البحر الأحمر) ولكنها أمطار قد تكون متوسطة".

الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار السواحل الشمالية الطقس
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