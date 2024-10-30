"الصحة" تنظم حملة توعوية عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

كتب- أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان، حملة توعوية عن أعراض وأسباب الإصابة بأورام الثدي وطرق الوقاية منها، وأهمية الدور الذي يلعبه الكشف المبكر لخفض معدلات الإصابة بين السيدات، وذلك بمحافظة الإسكندرية.

وتأتي الحملة التوعوية ضمن الأنشطة التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، احتفالًا بشهر أكتوبر الوردي، وذلك بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة وشركة روش للأجهزة الطبية، إيمانًا بأهمية التعاون بين القطاع العام والخاص مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق بيان اليوم.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذا اليوم التوعوي يؤكد أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي كأحد أهم عوامل الوقاية والعلاج، كما أنه يعكس التزام المبادرة الرئاسية بدعم صحة المرأة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع السيدات في مختلف محافظات الجمهورية.

واستكمل أن الحملة التوعوية شمل توفير وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي لجميع السيدات بدءًا من سن الثامنة عشر، وذلك لمدة أربعة أيام، ولاقت هذه الخدمة الطبية إقبالًا كبيرًا من السيدات بمختلف المراحل العمرية، مضيفًا أنه إلى جانب الحملة التوعوية، تم تنظيم يومًا علميًا بمكتبة الإسكندرية، وضم عدد من أفضل الخبراء والأطباء المتخصصين في مجال الأورام، حيث تم تقديم أحدث المستجدات في مجال تشخيص وعلاج أورام، بهدف تبادل الخبرات بين الأطباء بهذا الملف.

وفي ذات السياق، أضاف الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة، أنه في إطار الإحتفال بأكتوبر الوردي، تم إضاءة مكتبة الاسكندرية باللون الوردي يوم السبت 19 أكتوبر 2024، موضحًا أن هذه الاضاءة المميزة للتعبير عن التزام المبادرة بدعم التوعية عن أورام الثدي والكشف المبكر عنه.

ويعتبر هذا بمثابة تأكيد لزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر، وأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات الصحية، كما أنها تعكس الدور الرائد الذي تلعبه مبادرة صحة المرأة في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي، وفق "أمين".

وأشار إلى إلقاء محاضرة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن الأورام وحاضرها الدكتورة نوران حسين نائب المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وأكد أن هذا اليوم ضم ايضًا عدد من الأطباء القائمين على مبادرة صحة المرأة.