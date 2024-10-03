محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: تقييمكم مرتبط بإنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث هنأ الحضور والمواطنين بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد "النجار"، أن الدولة قدمت جميع التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح، وتعمل جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، بتذليل العقبات أولًا بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتوعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وسددوا رسوم جدية التصالح، والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم؛ لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة؛ لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأشار المحافظ، إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، فعليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم؛ للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الجادين.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها، وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ومنع التعدي علي الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.

وخلال اللقاء، استمع "النجار"، إلى شرح من مديري المديريات حول مجهوداتهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والأنشطة الخاصة بفعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" بمختلف أنحاء المحافظة، معلنًا عن تفعيل منظومة لتقييم عمل مختلف الجهات لضمان التحسين الدائم لأداء كل جهة وتقويم الأخطاء إن وجدت تحقيقا لرضاالمواطنين.

وتضمنت المجهودات، تمكن مديرية التربية والتعليم، من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، وتوفير جميع الكتب الدراسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل، إلى جانب دعم المدارس بالعدد الكافي من المدرسين بأنظمة التعاقد المختلفة، والاستعانة بالكفاءات من المعلمين المحالين للمعاش.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء، بزيادة فاعلية البرامج والفعاليات المتبعة؛ لتوفير فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، وذلك من خلال التنسيق بين مديرية القوى العاملة وجهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وشدد محافظ الجيزة، على الحضور، ضرورة تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة، وسرعة حصر المساحات الصالحة لإقامة معارض دائمة للخدمات والسلع لتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة طوال العام.

كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تخصيص يوم أسبوعي للقاء المواطنين؛ لبحث مشاكلهم ومتطلباتهم وسرعة البت بها، مشددًا على ضرورة الإعلان عن تلك اللقاءات لتمكين الراغبين من عرض المشكلات والطلبات الخاصة بهم.