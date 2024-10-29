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بالصور.. وزير الصحة يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لتأسيس الجمهورية التركية

11:12 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بالعيد الوطني لتأسيس الجمهورية التركية
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بالعيد الوطني لتأسيس الجمهورية التركية
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بالعيد الوطني لتأسيس الجمهورية التركية
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بالعيد الوطني لتأسيس الجمهورية التركية
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بالعيد الوطني لتأسيس الجمهورية التركية
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بالعيد الوطني لتأسيس الجمهورية التركية
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بالعيد الوطني لتأسيس الجمهورية التركية
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بالعيد الوطني لتأسيس الجمهورية التركية
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تصوير - هاني رجب:
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، في الاحتفال بالعيد الوطني لتأسيس الجمهورية التركية.

وتقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التهنئة إلى الجمهورية التركية، حكومة وشعباً، بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية التركي.

وأعربت مصر عن دائم تطلعها لتعزيز أوجه العلاقات المتميزة، والارتقاء بروابط التعاون الوثيقة والتاريخية الممتدة بين مصر وتركيا لآفاق أرحب.

شهد الاحتفال حضور سفراء البحرين والأردن واليمن وفلسطين ونائب السفير السعودي وعدد من السفراء ورجال الأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وزير الصحة خالد عبد الغفار تأسيس الجمهورية التركية
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