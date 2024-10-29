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مجلس الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الحامس

12:31 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تشكيل أعضاء لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

يترأس اللجنة النائب محمد حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

وعضوية كل من:

- عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس

- أيمن محمد حامد الشريف

- نهال مجدي أحمد فهمي المغربل

- محمد إسماعيل محمد منظور

- إيريني ثابت جورج شرقاوي

- أحمد جلال أبو الدهب

- هالة كمال عبد الجابر

- راجية سعد عبد الحميد محمد

- محمد علي عبد الفضيل قنديل

- ريهام مجدي محمد عفيفي

- أحمد محسن مبارك سليم

- عبد المنعم سعيد علي عبد العال

- مصطفى قدري مصطفى الشريف

- أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندي

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الحامس رئيس لجنة الشئون الدستورية النائب محمد حسام الدين
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