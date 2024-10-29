خبيرة تكشف دلالات لقاء الرئيس السيسي بمسؤولي شركة "إيني"

كتب- حسن مرسي"

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أشارت إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس شركة "إيني" الإيطالية يعكس حرص القيادة المصرية على متابعة الملفات الاقتصادية بشكل عام، وملف الطاقة بشكل خاص، وذلك ضمن إطار من الابتكار السياسي.

وكشفت عن وجود 61 فرصة استكشافية جديدة في قطاع الطاقة، مما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز دورها كداعم رئيسي لتداول الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الدكتورة وفاء علي أن الدولة المصرية لم تتأثر بالتحديات العالمية، بل استطاعت الحفاظ على توازن مستقر في ملف الطاقة، وهو الأمر الذي لاقى إشادة من رئيس شركة "إيني" الإيطالية الذي أشاد بالنهج المصري في إدارة قطاع الطاقة.

وأشارت إلى أن اختيار مصر لشركاء دوليين يتمتعون بالكفاءة والقدرة في مجال الطاقة يساهم في تقوية هذا الملف، الذي يمثل عنصرًا محوريًا ضمن عناصر القوى الشاملة للدولة.