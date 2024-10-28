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وزير الزراعة: نستهدف استصلاح 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية

02:21 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

علاء الدين فاروق وزير الزراعة

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كتب- محمد نصار:

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل محور التوسع الأفقي والذي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية،

وقال "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن التوسع الأفقي يسهم في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار.

وتابع وزير الزراعة: في سبيل ذلك تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة استصلاح واستزراع حوالي 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية.

وفي هذا الإطار، تقوم وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى بإجراء دراسات استكشاف الأراضي الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الري.

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المناطق الصحراوية
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