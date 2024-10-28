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ظهرت الآن.. نتيجة القبول المبدئي لمسابقة الأئمة 2024

01:06 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن القبول المبدئي لمسابقة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، التي تم التقدم لها خلال مارس الماضي.

وأعلن الجهاز، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأِشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه فيما يتعلق بالقبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل، سيتم الإعلان عنها لاحقا.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة الأئمة 2024 وزارة الأوقاف
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