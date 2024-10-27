السيسي: اقترحنا هدنة لمدة يومين في غزة يتضمن إطلاق سراح 4 رهائن



كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك إجماعًا عربيًا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، أن قطاع غزة تحت الحصار منذ ما يقرب من 4 أشهر، وكل الجهود المبذولة مع كل الشركاء والأشقاء لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين يتم من خلالها تبادل 4 رهائن مع الأسرى الموجودين في إسرائيل ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات.