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بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري

06:38 م الأحد 27 أكتوبر 2024

مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بقصر الاتحادية الرئاسي.

وسوف يتناول المؤتمر ما أسفرت عنه مباحثات الرئيسين، حيث عقدا جلسة مباحثات مغلقة، أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.

وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة فضلا عن بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السيسي قصر الاتحادية
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