محافظ القاهرة يفتتح المركز التكنولوجي بحي الوايلي بعد تطويره

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بحي الوايلي والتي تمت بالمشاركة مع المجتمع المدني.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المركز الذي تمت إقامته في إطار المشروع القومي للدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين، يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولًا إلى رضاء المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية دور المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في مشاركة المحافظة لتنفيذ مخططاتها التنموية، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع وإحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ القاهرة، خلال الجولة، الخدمات والتيسيرات التي يقدمها المركز للمواطنين من بينها استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه محافظ القاهرة، بتقديم جميع أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما وجه محافظ القاهرة، بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية .

كما تابع محافظ القاهرة خلال زيارته للمركز اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء مما يسهل على المواطنين، ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.