رواتب تصل لـ 1700 درهم.. وزير العمل يسلم عقود عمل في الإمارات لعدد من المصريين

كتب- محمد أبو بكر:

سلم السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، عقود عمل لمجموعة من الشباب المصريين الراغبين في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الوزارة عن توفر فرص عمل في مهنتي "نجار" و"حداد مسلح"، بتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي في أبوظبي برئاسة المستشار منال عبدالعزيز.

وتراوحت أعمار المتقدمين بين 25 و40 عامًا، وقد اجتازوا الاختبارات التي أُجريت في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور، والتي كانت تهدف إلى تقييم مهاراتهم بالتعاون مع شركات إماراتية، وتصل الرواتب المقدمة إلى 1700 درهم شهريًا.

وأكد الوزير جبران، أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتصدير عمالة ماهرة ومؤهلة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجي.

كما أوضح أن الوزارة تهدف إلى حماية حقوق العاملين وضمان اطلاعهم على التشريعات المعمول بها في الدول التي سيعملون بها.

ووجه الوزير، نصيحة للشباب بأن يكونوا سفراء لمصر في الخارج، وأكد أهمية التواصل المستمر والدعم المقدم لهم من قبل الدولة.

وشدد على أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب المصري في العديد من الدول العربية والأوروبية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تم تنظيم هذا اللقاء من قبل الإدارة العامة للتشغيل تحت إشراف هبة أحمد، حيث تم التواصل مع الشباب الذين سجلوا بياناتهم في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، مما يعكس حرص الوزارة على تلبية احتياجات الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج.