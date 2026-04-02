الحكومة تكشف حقيقة قطع الإنترنت ليلًا لتخفيف أحمال الكهرباء

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:37 م 02/04/2026

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة تطبيق قرار بقطع خدمات الإنترنت ليلاً لتخفيف أحمال الكهرباء.

وأكد المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أفادا بأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأوضحا عدم وجود أي دراسة أو توجه لقطع خدمة الإنترنت خلال ساعات الليل بهدف تخفيف أحمال الكهرباء، وشددا على انتظام وكفاءة تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت بكافة أنحاء الجمهورية، دون انقطاع أو تأثر بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء المعلنة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات الاتصالات والإنترنت في جمهورية مصر العربية تُدار وفقًا لخطط تشغيلية وفنية دقيقة، تستهدف ضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على جودتها وكفاءتها، من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء والتنسيق الدائم مع الشركات المقدمة للخدمة، بما يحقق مصالح المستخدمين ويضمن انتظام تقديم الخدمات دون انقطاع.

وأهابت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله من معلومات تتعلق بقطاع الاتصالات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، مع احتفاظ الجهاز بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نشر أو ترويج أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين المستخدمين.

