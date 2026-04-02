جمعية الأورمان تحتفل بيوم اليتيم على مستوى الجمهورية

كتب : أحمد جمعة

02:54 م 02/04/2026

يوم اليتيم

أطلقت جمعية الأورمان فعاليات احتفالاتها بيوم اليتيم لهذا العام 2026، وذلك من خلال تنظيم احتفالات على مستوى الجمهورية وبحضور وبرعاية المحافظين وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم توزيع الملابس الجديدة على 10 ألاف طفل يتيم يتم من خلال اصطحاب الأطفال الى أكبر المراكز التجارية المتخصصة فى بيع الملابس الجاهزة وإتاحة الفرصة لكل طفل لكى يختار ما يناسبه ويرغب فيه، بالإضافة الى المساهمة فى زواج عدد (350)عروسة يتيمة حيثت تم اختيار العرائس المستفيدات بناءً على أبحاث اجتماعية ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، اللواتي يواجهن صعوبات مادية تعيق إتمام زفافهن.

وأضافت الجمعية أن الاحتفالات ستشهد تكريم الأيتام المتفوقين فى متخلف المراحل الدراسية حيث سلطت الجمعية الضوء على النماذج المشرفة التي تحدت الظروف وأثبتت جدارتها في الميدان التعليمي، كما سيتم تكريم حفظة القرآن الكريم من الأيتام، مؤكدة على أهمية غرس القيم الأخلاقية والروحية في نفوس النشء، وهو ما يسهم في تنشئة جيل واعٍ وقادر على خدمة وطنه ومجتمعه، بالإضافة الى تكريم الأمهات المثاليات.

