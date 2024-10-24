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وفد أمني مصري رفيع المستوى يلتقي قيادات حماس بالقاهرة لاستعراض الأوضاع بغزة

09:17 م الخميس 24 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف مصدر مسؤول، عن التقاء وفد أمني مصري رفيع المستوى، وفدًا من قيادات حركة حماس بالقاهرة لاستعراض الأوضاع الجارية بـ غزة وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع

وأوضح المصدر وفقا للقاهرة الإخبارية، أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدًا على التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

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