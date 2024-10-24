"الصحفيين" تعلن موعد لجنة المتقدمين لجدول المشتغلين

كتب- عمرو صالح:

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عن موعد عقد جلسة مقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين لأعضاء النقابة.

وأوضحت اللجنة، أن أول جلسة ستعقد يوم السبت 2 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الرابعة عصرًا وسيتم استقبال المتقدمين حسب رقم المسلسل لهم حيث ستكون للأرقام من 1-57.

وأشارت اللجنة، إلى أن الجلسة الثانية ستعقد يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2024 والمخصصة للأرقام من 58-114.

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