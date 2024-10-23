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مدبولي عن حركة النقد الأجنبي: مصر في عز الأزمة الاقتصادية لم تتأخر في سداد قسط واحد

04:03 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة إلى حركة النقد الأجنبي، فمصر في عز الأزمة الاقتصادية "عمرها ما تأخَّرت في سداد قسط واحد، عارفين الالتزامات اللي علينا وعارفين هنسدها إزاي، ومفيش أي شيء يدعو إلى مثل هذه الشائعات".

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه في إطار جذب الاستثمار، مفيش أسبوع بيعدي غير لما نبُص في إجراءات جذب الاستثمارات؛ الأسبوع ده ناقشنا إزاي نخلق آليات مرنة وبره الصندوق، وطبقًا للتوجهات العالمية.. كل الشركات العالمية الكبرى إزاي تيجي وتفتح مقرات لها، وتزاول أنشطة في هذه المنطقة، وسنتقدم به للبرلمان في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء: نعمل مع كل المؤسسات الدولية وجمعيات رجال الأعمال، وهناك تصور لعمل مؤتمر مشابه مع بريطانيا، لتشجيع ضخ الاستثمارات.

الدكتور مصطفى مدبولي النقد الأجنبي الأزمة الاقتصادية
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