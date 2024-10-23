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صورة- أحمد عز يظهر في المؤتمر الأسبوعي لرئيس الوزراء

03:40 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

أحمد عز

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القاهرة - مصراوي:
شارك رجل الأعمال المهندس أحمد عز، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية.

كما شارك عدد من المستثمرين المصريين والأجانب في المؤتمر، من بينهم كذلك رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال استكشاف وتنمية البترول بين البترول وعدد من الشركات.

ووقعت وزارة البترول مذكرة تفاهم لاستكشاف البترول مع تحالف حسن علام.

كما تم توقيع على مذكرة تفاهم بين البترول وشركة حديد عز لدراسة زيادة استكشاف حقول البترول، إذ وقع على الاتفاقية المهندس أحمد عز، وصلاح عيد الكريم رئيس هيئة البترول.

أحمد عز المؤتمر الأسبوعي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية
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