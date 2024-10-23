إعلان

الأحد.. غرة شهر جمادى الأولى 1446

07:01 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الأحد.. غرة شهر جمادى الأولى 1446

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلن معهد الفلك التابع لوزارة التعليم العالي موعد ميلاد هلال شهر جمادى الأولى، حيث سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 48 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من ربيع الآخر 1446هـ، الموافق 1/11/2024م، يوم الرؤية.

وأضاف المعهد أنه سيغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ10 دقائق، وفي القاهرة بـ13 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10–13 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2–17 دقيقة).

وأوضح أنه وبذلك يكون يوم السبت 2/11/2024م هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1446هـ، وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1446هـ فلكيًا يوم الأحد 3/11/2024م.

الأحد غرة شهر جمادى الأولى غرة شهر جمادى الأولى 1446 معهد الفلك حدوث الاقتران موعد ميلاد هلال شهر جمادى الأولى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة لفن الخط العربي.. غدًا

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان