مصادر: "دفاع النواب" توافق على مشروع قانون لتنظيم شئون اللاجئين

كتب - نشأت علي:

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون تنظيم شؤون اللاجئين في مصر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تمَّت الموافقة على مشروع القانون، على أن يتم إحالته للمناقشة في الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

وينص مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

ويجوز لرئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مدّ المدة المشار إليها لمدة مماثلة، كما يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

كما نص مشروع القانون على إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة، وتكون الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

وتتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين. كما تتولى التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتعدّ اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها وتعيين رئيسها ومدته واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.