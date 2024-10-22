وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي الاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء وتجهيز المستشفيات

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة بجمهورية العراق، لمناقشة فرص توسيع التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

يأتي ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزيران، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والعراق على مدار عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والتعاون المثمر الذي تحققه مصر والعراق بمختلف مجالات التعاون.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء تناول فرص التعاون في تبادل الرؤى والخبرات، بما يساهم في إثراء العلاقات في المجال الصحي من حيث (الصناعات الدوائية، وإنشاء وتطوير المنشآت الطبية، والبرامج التدريبية لتنمية قدرات ومهارات الفرق الطبية).

وأوضح "عبد الغفار" أن الجانبين ناقشا فرص التعاون في مجال إنشاء وتطوير المستشفيات وإمكانية استفادة الجانب العراقي من الخبرات المصرية في هذا الشأن، حيث يعمل الجانب العراقي على بناء 16 منشأة طبية جديدة، وفي هذا الصدد استعرض الدكتور خالد عبدالغفار استراتيجية الوزارة في إنشاء نماذج مختلفة لاسيما المستشفيات النموذجية بناءً على الاحتياجات والكثافة السكانية بالمحيط الجغرافي للمنشأة الطبية والتكلفة.

وتابع "عبد الغفار" أن الجانبين ناقشا – أيضًا- فرص التعاون لتبادل الخبرات بين مصر والعراق في مجال الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، وتعظيم استفادة الجانب العراقي من برامج صندوق مكافحة الإدمان بمصر.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن مصر تمتلك مستشفيات نموذجية في هذا المجال، داعيًا الجانب العراقي لإجراء زيارة ميدانية لمستشفى إمبابة لعلاج الإدمان للتعرف على نموذج الإنشاء والتجهيز والبرنامج الوظيفي وآليات العمل بها.

ولفت "عبد الغفار" إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا تبادل الخبرات في مجال العمل السكاني، حيث استعرض الدكتور خالد عبد الغفار استراتيجية الوزارة في إعداد الخريطة السكانية في مصر وآليات التدخل بناءً على تلك الخريطة ومؤشرات الأداء لتحقيق الأهداف، واتفق الوزيران على التنسيق بين مسؤولي الملفات بوزارتي الصحة بمصر والعراق للتعاون في هذا الشأن، كما ناقش الجانبان التعاون في التوسع ببرامج تدريب الفرق الطبية العراقية بمصر، في ضوء استقدام المتدربين ضمن برنامج الزمالة المصرية.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة العراقي، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مشيرًا إلى ما لمسه من ثراء فكري وسياسي ومهني في تنظيم المؤتمر والاستفادة الكبيرة التي حققها الوفد العراقي المشارك في حضور المؤتمر، مؤكدًا حرص العراق على استمرار التواصل والتعاون المستمر لتبادل الخبرات والدروس المستفادة مع الجانب المصري.

حضر الاجتماع، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.