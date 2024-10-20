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وزير الصحة يكشف عدد المستفيدين من مبادرات الصحة العامة منذ إطلاقها

03:07 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الدكتور خالد عبدالغفار

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القاهرة - مصراوي:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن عدد المستفيدين من مبادرات الصحة العامة منذ إطلاقها.

وقال إن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مثل المبادرات المتعلقة بالأورام السرطانية وسرطان الثدي، والتي تعتبر بالغة الأهمية لنتائجها الإيجابية على الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف: "استفاد من هذه المبادرات نحو 94 مليون مواطن عبر تقديم 170 مليون خدمة".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية من النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24) ، التي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

وأوضح عبدالغفار، أن "هناك إشادات دولية كبيرة بما تم إنجازه في قطاع الصحة، وعلى الرغم من ذلك فإن الطريق ما زال طويلاً، ولا أدعي أن كل المشكلات قد حُلّت، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح، والدولة منذ 10 سنوات تسعى جاهدة لتحسين أداء الخدمة الصحية من أجل تحقيق التنمية البشرية".

وتابع أن "هناك 1219 مشروعاً بقيمة تصل إلى نحو 177 مليار جنيه في كافة محافظات مصر، ويُعد جزء من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منصباً على القيام بزيارات دورية للقطاع الصحي لضمان جاهزية هذا القطاع على مستوى جميع المحافظات بشكل متساوٍ".

وشدد وزير الصحة على أن القضية السكانية تُعد المحور الرئيسي للقضايا الوطنية فيما يتعلق بالتنمية البشرية.

الدكتور خالد عبدالغفار مبادرات الصحة العامة وزير الصحة والسكان
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