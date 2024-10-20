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نائبًا عن السيسي.. وزير الأوقاف يشارك في تنصيب رئيس دولة إندونيسيا

11:33 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
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    وزير الأوقاف يشارك في تنصيب رئيس دولة إندونيسيا
  • عرض 3 صورة
    وزير الأوقاف يشارك في تنصيب رئيس دولة إندونيسيا
  • عرض 3 صورة
    وزير الأوقاف يشارك في تنصيب رئيس دولة إندونيسيا
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل تنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو الرئيس الجديد لجمهورية إندونيسيا.

وجرت مراسم حفل تنصيب الرئيس صباح اليوم، حيث تقدم وزير الأوقاف إلى مصافحة الرئيس الجديد برابوو سوبيانتو، مبلغا تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنمياته بكل التوفيق والسداد، وبأن تنعم إندونيسيا ومصر بكل الأمان والازدهار.

وأعرب وزير الأوقاف عن تشرفه بنقل تهنئة مصر رئيسا وشعبا إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد.

وجرت مراسم حفل تنصيب الرئيس بحضور رؤساء وممثلي رؤساء الدول، وبحضور رؤساء إندونيسيا السابقين ونواب الرؤساء، وقيادات الدولة الإندونيسية، وأعضاء البرلمان، حيث توالت مراسم تنصيب الرئيس ونائبه بالسلام الجمهوري الإندونيسي، وتوقيع وثيقة تسلم مقاليد رئاسة الدولة، وإلقاء القسم الدستوري، ثم كلمة الرئيس الجديد، ثم مرور الرئيس الجديد لمصافحة الرؤساء وممثلي الرؤساء المشاركين في حفل تنصيبه.

وهنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جموع الشعب الإندونيسي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيسا لجمهورية إندونيسيا، مضيفًا: "يشرفني تمثيل قيادة وطني العظيم مصر، وأن أكون موفدًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عنه في حفل تنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد".

ودعا وزير الأوقاف المولى تبارك وتعالى للرئيس الجديد بكل السداد والتوفيق والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركة الشعب الإندونيسي مظاهر الاحتفال بهذا اليوم التاريخي الكبير.

وزير الأوقاف تنصيب رئيس دولة إندونيسيا إندونيسيا الدكتور أسامة الأزهري
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