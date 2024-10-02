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انخفاض درجات الحرارة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس

07:42 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 3 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء حيث يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر حار نهار على أغلب الأنحاء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد نهار مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارا.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.

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الطقس انخفاض درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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