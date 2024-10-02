بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لإعلان قوائم اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسةَ العامةَ للمجلس؛ لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية.

وسيُعلن رئيس مجلس النواب، فتحَ باب تلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، وبعدها رفع الجلسة لإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان، والدعوة لانتخاب هيئات المكاتب في الجلسة الثانية.

ويعلن رئيسُ البرلمان في الجلسة الثالثة والأخيرة، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

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