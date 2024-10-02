نائبة الوزير تكشف أهمية المبادرات الصحية لتحسين المؤشرات السكانية

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتور عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الإعلام ووزارة الصحة شريكان من أجل نجاح مبادرات الصحة العامة، ولا سيما مبادرات التوعية السكانية، وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" التي تهتم ببناء الإنسان المصري منذ النشأة وحتى مرحلة الشيخوخة.

وأضافت الألفي خلال ورشة عمل بالتعاون مع اليونسيف، أن مبادرة الألف يوم الذهبية كانت بداية الحلم الذي يستهدف تحسين صحة الأجيال القادمة ويغير المفاهيم الخاطئة ويدعم المفاهيم الصحيحة التي على رأسها التغذية السليمة ، من أجل صحة أفضل تبدأ قبل مرحلة الدراسة تؤهل النشء ليكون مفيدا لأسرته والمجتمع.

وأوضحت الألفي ، أن الهدف من ورش العمل تغيير المفاهيم الخاطئة من خلال رسائل الإعلام بأهمية التغذية والاهتمام بصحة الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن هناك عددا من التقارير الدولية تحدثت عن الأضرار الجسيمة التي تنتج عن سوء التغذية.