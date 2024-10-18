محمد الطاروطي قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.



ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ويلقي الخطبة الدكتور عباس شومان رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.



كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم18 أكتوبر 2024، هو "لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ - تعظيم حرمة الإنسان وعدم التنمر به"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.



ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.



وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.



