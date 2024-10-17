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BBC

حالة طقس الجمعة.. الأرصاد تُحذر: أمطار وبرودة في هذه المناطق

10:35 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إنه يسود غدا الجمعة، طقس طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الجمعة تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس غدا الجمعة يشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد: حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد الأحوال الجوية
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