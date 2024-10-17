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خروج 6 عربات.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار بضائع مطروح

05:56 م الخميس 17 أكتوبر 2024

حادث قطار

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار صهاريج فوارغ خط (الواحات /التبين ) بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعه 15.10 فوجئ قائد القطار بلودر تابع لشركة سامكو يعبر السكة من مكان غير معد للعبور بدون سائق حيث فر السائق هاربًا ما أدى إلى إصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر مما أدى إلى خروج 6 عربات وسقوط باقي العربات عن السكة وتم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة.

وأوضح الهيئة، أن الحادث غير مؤثر على أنتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وأهابت الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات الألتزام بتعليمات المرور عند التعامل مع مرفق السكة الحديد و عدم عبور السكة إلا من الأماكن المعدة العبور حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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