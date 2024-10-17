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وزير الري يبحث مقترح إعداد مشروع إقليمي في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء

10:52 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

اجتماع الدكتور هاني سويلم

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كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" ومركز تطوير الأبحاث الكندية الدولية، والمنظمة الدولية للتحلية وإعادة استخدام المياه، لمناقشة مقترح إعداد مشروع إقليمي لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم 13 دولة من بين أكثر 17 دولة تعاني من الشح المائي على مستوى العالم، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدي.

وأضاف أن بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط نفذت تجارب ناجحة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل الأردن والمغرب وإسبانيا، ومن الضروري الاستفادة من هذه التجارب الناجحة ودراسة تنفيذها بالدول التي تعاني من الشح المائي من خلال تنفيذ مشروع إقليمي تحت مظلة مبادرة AWARe يجمع عدة دول تواجه تحديات متشابهة في مجال المياه.

الدكتور هاني سويلم وزير الري مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء
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