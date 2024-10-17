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5 مؤثرات تشكل تكوين الإنسان.. خالد الجندي يوضحها - فيديو

05:00 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

الشيخ خالد الجندي

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك 5 مؤثرات تؤثر في تكوين الإنسان وهي قيد الدراسة، مشيرا إلى أن أول هذه المؤثرات هي البيت أو الأسرة بشكل عام، وثاني مؤثر المدرسة وعلاقة الشخص بالهيئة التعليمية.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن ثالث مؤثر على تكوين الإنسان في مصر الإعلام، مؤكدا أن الإعلام له تأثير كبير وغير طبيعي على تكوين الفكر والشخصية ويدخل في الإعلام السوشيال ميديا وما هو خلافه من وسائل إعلامية حديثة.

وأشار، إلى أن رابع مؤثر هم الأصدقاء ولهم تأثير كبير وغير طبيعي على تكوين شخصية الانسان، فيما جاء خامس مؤثر هو دور العبادة وما يشمله من دور المسجد أو الكنيسة، مؤكدا أن أي خلل في هذه المنظومة يدخل منها الشيطان.

الشيخ خالد الجندي تكوين الإنسان مؤثرات تؤثر في تكوين الإنسان حوار الأجيال برنامج لعلهم يفقهون
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