إعلان

BBC

أمطار واضطراب الملاحة وبرودة.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام القادمة

09:00 ص الخميس 17 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
    طقس بارد في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس شبورة مائية وأجواء حارة بهذه المناطق
  • عرض 9 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 9 صورة
    شبورة مائية في الإسكندرية (1)
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    امطار غزيرة
  • عرض 9 صورة
    فصل التيار الكهربي عن قرى واحة باريس بالوادي الجديد بسبب الأمطار (2)
  • عرض 9 صورة
    طقس بارد في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    طقس بارد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الأحوال الجوية المختلفة، منها اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشمل اضطرابًا في الملاحة البحرية غرب البحر المتوسط، خاصة في مناطق الإسكندرية، والعلمين، ومطروح، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، مما يؤثر على حركة الملاحة بشكل واضح.

وتوقعت "الهيئة"، أن تشهد حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة ستشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما قد تمتد الأمطار بشكل خفيف إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد نشاطًا للرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء، ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس في فترات المساء.

وتابعت: من المتوقع أن يشهد طقس يوم الجمعة، الموافق 18 أكتوبر 2024، استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أمطار اضطراب الملاحة برودة شبورة رياح الأرصاد الجوية الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفاصيل لقاء محافظ الجيزة طلاب النشاط الصحفي بمدرسة الشهيد محمد محمود

إعلان

إعلان

السائق السبب.. أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث طلاب جامعة الجلالة
عاجل - حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة
الحجز مستمر.. احصل على شقة بالطرح المباشر من الإسكان والتسليم فوري
4 قرارات عاجلة من النائب العام ضد عصابة المراهنات الإلكترونية
خروج 22 مصابًا بحادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء
أمطار على هذه الأماكن.. تعرف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
الحجز في 9 مدن.. تفاصيل التقديم على شقق سكن مصر