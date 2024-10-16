فالق شرق الأناضول.. خبير جيولوجي يحذر من خطورة زلزال تركيا

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن أقوى زالزال في الألفية الجديدة بقوة 7.8 درجة ضرب تركيا فى السادس من فبراير 2023، وراح ضحيته حوالى 50 ألف شخص، واستمرت بعده التوابع الزلزالية بصوة شبه يومية حتى اليوم بقوة حتى أقل من 5 درجة وغالبا من 3 الى 4 درجات.

وأضاف "شراقي"، بحسب منشور له عبر موقع "فيسبوك"، الأربعاء، أنه حدث خلال الساعة 10:46 صباحًا بتوقيت القاهرة زلزال هو الأقوى لهذه النوابع بقوة 5.8 إلى 6 درجة بعمق 10 كم، على نفس فالق شرق الأناضول عند مدينة مالاتيا، على بعد 200 كم من مركز زلزال فبراير 2023 فى كهرمان مرعش، وغازي عنتاب.

وأشار أستاذ الموارد المائية، إلى أن هذا الزلزال قوى خاصة وأن هناك تأثير على بعض المبانى بعد زلزال العام الماضى المدمر، قائلًا: "أضخم فالق شرق الأناضول على مقربة من تقاطع 3 صفائح تكتونية صفيحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية".