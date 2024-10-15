خالد الجندي: هذه الأفعال ستدخلك الجنة بلا عذاب أو حساب (فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية التيسير على الناس ودوره في رفع الدرجات والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.

وأضاف الشيخ الجندي خلال حلقة "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية DMC: "تيسير الآخرة، وما أدراك ما تيسير الآخرة! تخيل، يوم القيامة، عندما يكون الناس في فزع وهلع وخوف، يوم يجعل الولدان شيبًا، يُنادى عليك على رؤوس الخلائق والملائكة، فتتردد في لحظة عظيمة: "يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا".

وأكمل: "اتخذ إلى ربك مئابًا بالأعمال الصالحة، وبفعل الخيرات، وبمدّ يد العون للناس، وبالتجاوز عن المعسر.. أليس هذا هو العظمة؟ عندما يناديك الله يوم القيامة ويقول لك: 'تعال، أنت من الناجين.' ادخلوه الجنة بلا سابقة عذاب ولا نشر حساب".

وأشار إلى أن "هذا الستر من عز وجل يأتي نتيجة لتجاوزك عن مبلغ تافه، أيًا كان هذا المبلغ، لأنك قد قمت بتفريج كرب واحد معسر. فالدين هم بالنهار وظل بالليل، ولعلنا نكون ممن يفرجون كربات الناس ويأخذون بيدهم".