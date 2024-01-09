"طاقة النواب": تنفيذ الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن بداية للتعاون العربي في الطاقة

كتب- نشأت علي:

أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا فى إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى مع السودان والربط الكهربائى مع إيطاليا واليونان.

وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى أولوية قصوى للتعاون والتنسيق بين مصر ومختلف الدول العربية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية ومشروعات الطاقة والكهرباء والبترول وغيرها .



وشدد على أن تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين مختلف الدول العربية سيكون له دوره فى تنفيذ مشروع تكاملي استراتيجي ندرك جميعا عوائده على مجتمعاتنا العربية وهذا المشروع المهم يؤسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرتنا لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء ذلك الحلم الذي بدأ العمل على تحقيقه منذ سنوات عديدة .



وأعرب النائب طلعت عن تقديره لكافة الجهود المخلصة التي عملت من أجل هذا الهدف الكبير.. لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء، مثمنا دور كافة شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لما قدّموه من دعم فني ومالي ملموس مشيراً إلى أن هذا التقدم الذي تم إحرازه سيكون بداية لمرحلة جديدة من الإنجاز بما يفتح أبوابا جديدة للتعاون العربي.

وأضاف: السوق العربية المشتركة للكهرباء، عند استكمال كافة جوانبها التنفيذية، ستكون بلا شك أكبر مشروع تكاملي عربي يُنفّذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005، وهي خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على كافة المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لكافة مناحي النشاط الاقتصادي مطالباً بتسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن لأنها استثمارات ستعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء خاصة أن الكهرباء تُعد ركيزة أساسية من ركائز قطاع الطاقة، فهي ركن مهم في النشاط الصناعي والخدمي، كما أنها تُمثل أساسا لعمل الُبنى التحتية الرقمية، وبها ترتبط كافة مناحي الحياة الحديثة .

وأكد النائب طلعت السويدى أن العمل العربى المشترك فى مجال الطاقة سوف يساهم بشكل كبير على إستغلال الفرص المتاحة ومجابهة التحديات الهائلة مشيراً منطقتنا العربية حباها الله بالعديد من الموارد الطبيعية التى إن أُحسن استغلالها سوف يساهم ذلك فى تحقيق الرفاهية لشعوبنا العربية.