ماذا قدمت المبادرات الرئاسية للصحة العامة خلال 2023؟.. فحوصات وعلاج

كتب- أحمد جمعة:

كشف تقرير رسمي لوزارة الصحة والسكان، عن نتائج مبادرات الصحة العامة تحت راية المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وقال التقرير إن "100 مليون صحة"، نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة

لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة.

وتهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة وصل إلى 57539071 خدمة.

وتندرج تحت راية "100 مليون صحة" العديد من المبادرات من بينها:

* مبادرة دعم صحة المرأة

تهدف إلى تقديم توعية عن الفحص الذاتي للثدي وكيفية المحافظة علي الصحة العامة قياس ضغط وسكر قياس الوزن والطول فحص الثدى للسيدات المستهدفات بالفحص.

ووفق التقرير، تم إجراء مسح لـ 44882810 سيدة

* مبادرة فيروس سي طلاب المدارس "المرحلة الإعدادية"

تأتي المبادرة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي"، وإجراء الفحص للطلاب من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى.

وجرى مسح ١٣,٥٦٦,٥٥٣ طالبًا خلال المبادرة.

* مبادرة الأنيما والسمنة والتقزم

المبادرة الرئاسية ثمثل الفاعليات الوقائية فيما يخص (الاكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية، مثل "الأنيميا والسمنة وقصر القامة بين تلاميذ المدارس الابتدائية للفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة، وعلاج ومتابعة الحالات الإيجابية المكتشفة.

وتم مسح ٤٦,٧٩٤,٤٧٤ طالبًا.

* مبادرة تقديم الرعاية الصحية لكبار السن

تتضمن المبادرة الأمراض المزمنة التي تتمثل في "ارتفاع ضغط الدم - السكر - أمراض القلب والاعتلال الكلوي، والاضطرابات النفسية والعصبية، والاكتئاب، وضعف المهارات المعرفية والإداركية، وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض كسوء التغذية".

وجرى مسح 994005 فردًا خلال المبادرة، وفق تقرير وزارة الصحة.

* مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة

هي مبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن مشكلات ضعف السمع لحديثي الولادة، وتوفير خدمات متاحة وسهلة الوصول ومجانية لجميع الأطفال حديثي الولادة المقيمين على الأراضي المصرية، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لمرضى ضعف السمع في مصر.

وتضمنت المبادرة مسح 5808474 فردًا.

* مبادرة فيروس "سي" فوق 18 سنة

تضمنت مسح 49939358 فردًا من فيروس سي وعلاج الحالات التي جرى اكتشاف إصابتها بهذا الفيروس.

* مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

تتضمن المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، وتقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال مراكز ووحدات العلاج المنتشرة في جميع المحافظات وتخفيف أعباء الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها بين الأمهات والأطفال بسبب تلك الأمراض والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

كما تتضمن توجيه المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية وتفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي يتم تقديمها ضمن بروتوكول رعاية الأم من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

وجرى مسح ٢,٣٨٩,٦١٨ سيدة خلال تلك المبادرة.

* مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية (ضغط - سكر بالدم - دهون بالدم - اعتلال كلوي)، والتوعية تجاه عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض، وكيفية الوقاية منها.

وبحسب التقرير، تم مسح 11655832 فردًا.

* مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد

برنامج التشخيص المبكر أصبح يوفر علاج سرطان الكبد بالمجان.

وتم مسح 117644 فردًا.

* مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي

وتم خلالها مسح 20235 وطفلًا، وحقن 48 طفلًا.

* مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

تهدف هذه المبادرة إلى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة منذ اليوم الأول لولادتهم، وتقديم العلاج بالمجان للأطفال المُصابين.

وتم مسح 378465 فردًا.

* مبادرة فحص المقبلين على الزواج

تهدف المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، مع ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن ١٤ يوما.

وتم فحص ١,١٢٤,٣٢١ فردًا.

* مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

تقدم المبادرة جميع الخدمات للمواطنين بالمجان بما فيها الفحوص والتحاليل المعملية المتطورة في مختلف الوحدات الصحية، وتقدم العلاج أيضا وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، ويتم استخدام العلاجات المناعية المتطورة مع الحالات المختلفة، بالإضافة إلي التدخلات الإشعاعية والكيماوية المختلفة.

تم تجميع ٢,٣٤٣٤٢٩ استبيانًا.

* مبادرة منع قوائم الانتظار

في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية ٦ أشهر ومجاناً، مع مراعاة الحالات الحرجة تم إنجاز ٢,٠٠٤,٨٨٤ عملية جراحية.