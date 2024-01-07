بالصور.. صلوات وتهاني عيد الميلاد بإيبارشية وسط الجيزة

فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية

صور وفيديو.. ترانيم بكاتدرائية العباسية احتفالًا بعيد الميلاد

كتب- إسلام لطفي:

صلى الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء السبت، بكنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية) وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

كما تم استقبال أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد.

وشارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية.