أجواء دافئة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

للتهنئة بعيد الميلاد.. السيسي يُقدِّم "بوكيه ورد" للبابا تواضروس

كتب- عمر كامل:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كنما توقعت نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن ليلا ستسود أجواء شديد البرودة على شمال الصعيد باردة على باقي الأنحاء.