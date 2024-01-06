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BBC

الأرصاد تتوقع تكوّن شبورة كثيفة على هذه المناطق

04:00 ص السبت 06 يناير 2024
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- أحمد مسعد:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال أيام الأحد 7 يناير والإثنين 8 يناير والثلاثاء 9 يناير.
وأوضحت أن اليومين يشهدان شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن يوم الثلاثاء قد يشهد تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الشبورة الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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