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وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

04:39 م الخميس 04 يناير 2024

الفريق أول محمـد زكي

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كتب- محمد سامي:

زار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وِأشار الفريق أول محمد زكي، إلى أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح يمثل إحياءً لقيم المحبة والتسامح والسلام التي دعت اليها الشرائع السماوية لنشر الخير على الأرض ونبذ التطرف، معربًا عن اعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط الذين يؤدون مهامهم الوطنية للحفاظ على تراب هذا الوطن وصون أمن شعبه العظيم، ومؤكدًا أن مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجًا فريدًا لكل الشعوب وموطنًا للأديان ورمزًا للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل.

من جانبه، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، مؤكدًا وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، متمنيًا دوام التوفيق لمصر وقواتها المسلحة الباسلة التي ستظل دائمًا درعًا قويًا وحصنًا منيعًا لمصر وشعبها.

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الفريق أول محمد زكي البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد

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