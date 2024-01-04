وزير الري: تطوير البحيرات الشمالية يتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مجهودات تطوير البحيرات الشمالية للحفاظ على الاتزان المائي والبيئي لهذه البحيرات.

وقال "سويلم" في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، إن مجهودات تطوير البحيرات الشمالية والتي تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة تهدف لتحسين نوعية المياه بالبحيرات، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

واستعرض الوزير موقف الدراسات البحثية التي تقوم بها المعاهد المختصة التابعة للمركز القومي لبحوث المياه لمتابعة حالة الاتزان المائي ونوعية المياه للبحيرات في مصر بالتزامن مع أعمال التطوير، موجهًا بإعداد قاعدة بيانات مجمعة لكل هذه الدراسات.

كما وجه وزير الري، هيئة حماية الشواطئ بدراسة إمكانية اكتساب مساحات جديدة من الأراضي من خلال استغلال الحمايات الحالية والمستقبلية، مع استمرار الهيئة في متابعة أعمال الحماية والتكريك الجارية للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية لضمان الحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري ممثلة في هيئة حماية الشواطئ سبق لها تنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي الجميل 1 و2 وبوغاز الصفارة المغذين لبحيرة المنزلة، وتطهير القنوات الشعاعية بالبحيرة، وتنفيذ حائط بحري لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس لحماية المزارع السمكية بالمنطقة.