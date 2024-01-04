السنيورة: يجب تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن لانتهاك السيادة اللبنانية

كتبت -داليا الظنيني:

استنكر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، جريمة الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدّت إلى استشهاد عدد من قادة حركة حماس ومنهم نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري.

وقال السنيورة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث عمل مستنكر ومدان، ويجب تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن على هذا الانتهاك للسيادة اللبنانية وهذا الانتهاء لقواعد الاشتباك.

وأكد أن إسرائيل تحاول عبر جريمة الاغتيال تحقيق انتصار بعد أن فشلت حتى الآن في تحقيق أي من الأهداف التي حددتها لاجتياحها لقطاع غزة، وتريد توسيع دائرة الحرب وبالتالي استدراج لبنان إلى التورط في هذه الحرب الدائرة في غزة والضفة الغربية، وإحراجها أصدقائها والولايات المتحدة .

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