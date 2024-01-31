الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح واضطراب الملاحة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 1 فبراير 2023 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها الأربعاء، إن حالة الطقس غدًا تشهد استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون الطقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا تتأثر بأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من "مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء"، على فترات متقطعة.

وأشارت، إلى أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من "المنوفية، والغربية، والشرقية، ومدن القناة، ووسط سيناء"، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا إلى مناطق متفرقة من "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومدن خليج السويس، وشمال الصعيد".

وتابعت الأرصاد، أنه يتواجد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأكملت الهيئة، موضحة اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، ويكون الموج على البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، بارتفاع من 1.75 إلى 2.5 متر.

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