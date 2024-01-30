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نقابة العاملين بالخدمات الطبية تُكرم الأفضل في عام 2023‏

10:55 م الثلاثاء 30 يناير 2024
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    نقابة العاملين بالخدمات الطبية تُكرم الأفضل في عام 2023‏
  • عرض 4 صورة
    نقابة العاملين بالخدمات الطبية تُكرم الأفضل في عام 2023‏
  • عرض 4 صورة
    نقابة العاملين بالخدمات الطبية تُكرم الأفضل في عام 2023‏
  • عرض 4 صورة
    نقابة العاملين بالخدمات الطبية تُكرم الأفضل في عام 2023‏
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القاهرة - مصراوي:
أعلنت نقابة العاملين بالخدمات الطبية التابعة لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، عن اختيار أفضل الشخصيات من ‏العاملين بمختلف المهن داخل المنشآت والشركات الطبية لعام 2023 بعد إجراء تصويت عام داخلي في النقابة.‏

وأكدت الجمعية العمومية للنقابة في دورتها الثانية أن الخطوة تأتي في إطار تسليط الضوء على النماذج الناجحة بين ‏العاملين في مجال الرعاية الصحية فضلا عن تشجيع أعضاء النقابة على الاستمرار في بذل كافة الجهود لخدمة الجمهور.‏

وأشار رضا إبراهيم، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الطبية بالقاهرة‎، اليوم الثلاثاء، إلى أن اختيار الشخصيات الأكثر ‏تأثيرا في مجال الرعاية الصحية جاء بناء على تصويت استمر لنحو شهر وشهد مشاركة عدد كبير من أعضاء النقابة لحين ‏الوصول إلى القائمة النهائية.‏

وأوضح إبراهيم أن المنافسة كانت على فئات عديدة من بينها أفضل مدير رعاية صحية وأبرز مدير تعاقدات بالمجال الطبي ‏وأبرز رئيس مركز أشعة ومعامل بجانب اختيار أفضل مشرف تمريض موضحا أن هؤلاء هم الجنود المجهولة في تقديم ‏الخدمة للمواطنين.‏

وتابع رئيس نقابة العاملين بالخدمات الطبية بالقاهرة: وخلال انعقاد الدورة الثانية للجمعية العمومية قمنا بتوزيع الجوائز ‏على الفائزين في مختلف الفئات فضلا عن شهادات تكريم وسط حالة من الاحتفاء بهم نظرًا لجهودهم المتميزة في المجال ‏الطبي.‏

وأشار إبراهيم إلى أن النقابة كشفت خلال توزيع الجوائز على تنظيم دورات تدريبية احترافية للعاملين بالرعاية الصحية ‏برسوم رمزية وإصدار شهادات معتمدة لمن يجتاز تلك الدورات، من أجل تحسين الأداء داخل المنظومة الطبية.‏
تجدر الإشارة إلى أن النقابة قد تأسست في إبريل من العام الماضي بموافقة من مديرية القوى العاملة بالقاهرة، من أجل ‏لم شمل العاملين بالمنشآت والشركات الطبية تحت مظلة رسمية تعمل على توفير حقوقهم ومنحهم الخبرات الكافية ‏لتحسين الجودة في سوق العمل بالمجال الطبي.‏

الخدمات الطبية القوى العاملة رضا إبراهيم

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